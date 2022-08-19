Делегация в составе высокопоставленных государственных служащих правительства Пакистана посетила Национальный университет обороны в Баку, сообщает Минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, ректор Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев выразил удовлетворение видеть их в Баку.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества в области военного образования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Также состоялся брифинг, посвященный Национальному университету обороны и Второй Карабахской войне.

На встрече также присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи.