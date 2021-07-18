Участники межафганских переговоров в Катаре, которые проходили в течение двух дней, договорились продолжить переговорный процесс на высоком уровне для достижения необходимого соглашения, главы делегаций правительства Афганистана и движения «Талибан» уполномочили свои команды продолжать обсуждение, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.