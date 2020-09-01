Действия пилота российского истребителя возмутили НАТО

НАТО выразила возмущение в связи с действиями пилота российского истребителя Су-27, который, по данным Североатлантического альянса, 28 августа вторгся в воздушное пространство Дании и помешал проведению военных учений Allied Sky. Объединенное командование военно-воздушными силами НАТО опубликовало 31 августа заявление командующего ВВС США в Европе Джеффри Харригиана, в котором говорилось: «Этот инцидент демонстрирует, что Россия не уважает международные нормы и суверенное воздушное пространство одной из стран-членов альянса. Мы остаемся в боевой готовности и будем готовы днем и ночью защищать воздушное пространство НАТО».

Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила во вторник, 1 сентября, что вторжение в воздушное пространство ее страны «совершенно неприемлемо». «Это означает также, что в ближайшее время мы обсудим этот инцидент с российским руководством, чтобы не допустить его повторения», — подчеркнула Брамсен. (DW)