Данные «Хаббла» подтвердили существование второй планеты у ближайшей к нам звезды

Проанализировав снимки космического телескопа «Хаббл» двадцатилетней давности, американский астроном Фриц Бенедикт обнаружил новые доказательства того, что вокруг Проксимы Центавра, ближайшей к нам звезды, вращаются сразу две планеты. Он рассказал об этом на онлайн-конференции, проходившей в рамках 236-й ежегодной встречи Американского астрономического сообщества (AAS).

«Когда мы изучали Проксиму Центавра в середине 1990-х годов, то искали планеты, которые расположены относительно близко к звезде, то есть те, год на поверхности которых длился не более тысячи земных дней. Используя те же архивные данные, мы проверили, есть ли в окрестностях этой звезды более далекие миры», – рассказал Бенедикт.

Четыре года назад европейские астрономы обнаружили у Проксимы Центавра, красного карлика из тройной системы Альфа Центавра и ближайшей к нам звезды, небольшую землеподобную планету. Ее назвали Проксима b.

Год назад первооткрыватели этой планеты подтвердили ее существование, используя более точные и продолжительные измерения, а также нашли намеки на то, что вокруг этого красного карлика вращается еще одна планета, Проксима c. Данные говорили о том, что она могла находиться на значительном расстоянии от светила и представляет собой не каменистую планету, а газовый гигант. Год на ее поверхности должен длиться почти две тысячи земных дней.

Это заявление, как отмечает Бенедикт, многие планетологи встретили со скептицизмом, так как за последние четыре года наблюдений ученые не могли найти однозначных следов существования Проксимы c., передает Zerkalo.Az со ссылкой на ТАСС.