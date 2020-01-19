Дана Уайт против боя Хабиба и Макгрегора в Москве

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бой между ирландцем Конором Макгрегором и чемпионом промоушена россиянином Хабибом Нурмагомедовым не пройдет в Москве.

«Почему? Очень много причин, по которым это не произойдет в Москве. Места, где мы можем это сделать, это Великобритания, либо Нью-Йорк, либо Лас-Вегас», — цитирует Уайта Sport24.

По словам функционера, Вегас является лучшим вариантом, однако Нурмагомедов вряд ли согласиться провести там поединок, так как Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала и оштрафовала россиянина за потасовку после первого боя с Макгрегором. (gazeta.ru)