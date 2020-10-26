Далай-лама призвал все страны соблюдать Договор о запрещении ядерного оружия

Странам мира следует трудиться над выполнением условий Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который вступает в силу в январе 2021 года, заявил в понедельник Далай-лама XIV в обращении, опубликованном на сайте лидера тибетского буддизма.

Ранее Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что 50 стран ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), он вступит в силу 22 января 2021 года. Россия, как и другие участники «ядерного клуба» — страны, обладающие ядерным оружием, — не подписали договор.

«Я хотел бы призвать правительства всех стран сообща трудиться над выполнением условий этого договора, дабы мир стал более безопасным для всех нас», — сказал Далай-лама. (РИА Новости)