Применение таможенных пошлин со стороны президента США Дональда Трампа в качестве инструмента внешней политики Вашингтона привело к заметной обеспокоенности многих стран, которые уже вынуждены пересматривать и корректировать свои традиционные внешнеэкономические связи. К этим странам относится и Вьетнам, который является одной из наиболее динамично развивающихся азиатских экономик. В процентном выражении США ввели против Вьетнама самую высокую после Камбоджи пошлину – 46%, что делает Ханой легкой жертвой начавшейся торговой войны.

Согласно прогнозу Bloomberg, таможенные пошлины США сократят ВВП Вьетнама в общей сложности примерно на 8,9% к 2030 году, или в среднем на 1,5–2% в год, с ожидаемого роста ВВП на 7–8% в 2025 году до примерно 5–6,5% ВВП или ниже.

Общий объем экспорта Вьетнама в 2024 году составил 405,5 млрд долларов, что соответствует 85% ВВП. При этом около 30% внешней торговли Вьетнама приходится на США. В этих условиях власти Вьетнама ясно осознают для себя, насколько страна уязвима перед американским ударом по растущей экономике. Стратегическая цель властей Вьетнама войти к 2040 году в число 25 крупнейших экономик мира оказалась под большой угрозой.

Этот фактор вынуждает Вьетнам диверсифицировать экономические связи и в первую очередь углублять торговлю с Евросоюзом. Еще в 2020 году между сторонами вступило в силу соглашение о свободной торговле, благодаря чему Евросоюз стал для Вьетнама четвертым по величине торговым партнером после Китая, США и Южной Кореи. Кроме того, Евросоюз стал пятым по величине инвестором вьетнамской экономики — совокупный объем европейских инвестиций превышает 30 миллиардов долларов.

В силу вышеприведенного вполне понятен интерес Вьетнама к Среднему коридору — транспортно-торговому маршруту, соединяющему Азию с Европой. По этой причине неслучайны визиты генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама сперва в Казахстан, а после в Азербайджан.

Стремительно развивающаяся экономика Вьетнама ищет пути выхода в Европу через Центральную Азию и Южный Кавказ и данные визиты доказывают сильную заинтересованность Ханоя в налаживании эффективных транспортно-логистических цепочек между Юго-Восточной Азией и Европой, в первую очередь через территорию Казахстана и Азербайджана. В эту логику укладываются подписанные в ходе визитов в Астану и Баку Совместные заявления между главами государств, которые подразумевают под собой налаживание стратегического партнерства.

Тем самым растущий интерес Вьетнама к углублению сотрудничества с Азербайджаном и Казахстаном открывает новые возможности для развития. Особенно это актуально в свете проведения в апреле текущего года первого саммита Европейского союза и стран Центральной Азии. Принятая по итогам данного саммита совместная декларация установила повышение уровня взаимодействия между Европейским союзом и странами Центральной Азии до стратегического партнерства, что свидетельствует о намерении сторон углублять политический диалог и расширять сферы сотрудничества. В этом документе одной из ключевых областей экономического сотрудничества между Евросоюзом и Центральной Азией названо развитие транспортной инфраструктуры, прежде всего Среднего коридора.

А последовавший через некоторое время визит в Азербайджан верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас, который был призван сгладить существующие в политических отношениях Баку и Брюсселя острые углы, дает основание полагать, что Европа понимает, что в силу географического фактора ей не обойтись без участия нашей страны в сближении с Центральной Азией. Подобная логика присутствует и в действиях Ханоя – налаживая связи с Центральной Азией с целью выхода на Европу ей никак не обойтись без Азербайджана.

Как видим, на фоне усиливающихся вызовов в мировой экономике Азербайджан становится важной частью геополитического курса многих стран, позволяющее расширить зону взаимодействия Баку до Юго-Восточной Азии.