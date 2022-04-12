Таблоид Daily Mail сообщает о передвижении российских войск в направлении к Финляндии, накануне заявившей о вступлении в НАТО летом этого года.

На опубликованном в соцсетях видео показано, как российское тяжелое вооружение, включая ракетные комплексы, перемещаются к границе с Финляндией.

Два российских береговых ракетных комплекса двигались по дороге на российской стороне границы, ведущей в Хельсинки. Об этом свидетельствует попавший в кадр дорожный указатель.

Ролик появился спустя несколько часов после угроз Кремля о последствиях в случае вступления страны в Альянс.

Ракетные комплексы предположительно представляют собой мобильный комплекс береговой обороны К-300П «Бастион-П», предназначенный для поражения надводных кораблей вплоть до авианосных боевых групп включительно.

Финляндия годами придерживалась внеблокового статуса, но после открытого нападения России на Украину высказалась о намерениях вступить в НАТО.

По данным соцопросов, в стране более 80% финнов считают РФ угрозой для государства.

Альянс гарантировал членство Финляндии и Швеции в НАТО. Как писал The Times, решение могут принять уже этим летом.

После чего первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что если Финляндия вступит в НАТО, то Россия сразу же ответит: «Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер».