У всего есть логическое объяснение. В том числе и у любых кровавых инцидентов. Как известно, вечером 15 октября на полигоне в селе Солоти Белгородской области произошло массовое убийство. Министерство обороны России заявило, что это был теракт. А совершили его, якобы, граждане одной из стран СНГ. Они открыли огонь по «добровольцам, которые готовились к отправке в Украину».

Но, Telegram-канал Astra со ссылкой на военнослужащего, который называет себя очевидцем случившегося, привел иную версию. The Insider со ссылкой на телеграм-канал пишет, что незадолго до инцидента подполковник Андрей Лапин заявил, что «Аллах — трус, раз не позволяет мусульманам сражаться за страну, где ты дал присягу». Авторы материала подчеркивают, что на момент публикации им не удалось независимо подтвердить личность ни самого рассказчика, ни личности других фигурирующих в рассказе лиц.

«Началось все с того, что некоторые наши солдаты —дагестанец, азербайджанец и адыгеец сказали, что «это не наша война», и попытались написать рапорты о том, что они не хотят больше служить. Подполковник Андрей Лапин, когда это узнал уже через командира роты — всех собрал и начал говорить, что «это священная война», — говорит рассказчик, имя которого не называется в целях его безопасности.

По его словам, услышав о «священной войне», мусульмане возмутились, так как это «означает войну мусульман с неверными». Тогда Лапин назвал Аллаха трусом. Именно это стало основной причиной дальнейшего конфликта, говорит рассказчик, многие опешили, когда услышали от подполковника такое заявление. Через полтора часа всех отправили на стрельбища, три уроженца Таджикистана развернули автоматы и расстреляли Лапина, который погиб на месте. После этого они открыли беспорядочную стрельбу. По словам рассказчика, он видел 30 погибших, включая Лапина. Также убиты двое стрелявших, третьему удалось сбежать.

Такая вот версия случившегося. Вполне правдоподобная, на мой взгляд. И тут в который уже раз приходится констатировать, что армия — это срез общества. И именно в армии наиболее ярко проявляются все проблемы той или иной страны, которые имеются и на «гражданке». В России давно и остро стоит проблема расовой, религиозной, национальной нетерпимости. «Россия — для русских, Москва — для москвичей» — эти лозунги нередко скандировали представители националистических организаций.

В сети можно встретить множество роликов о том, с какой открытой неприязнью россияне относятся не только к выходцам из стран Средней Азии, Южного Кавказа, но и к своим же согражданам из республик Северного Кавказа. Фраза «понаехали тут» — самая мягкая из тех, что часто слышат в свой адрес жители этих стран и республик. А порой, происходят драки и даже убийства на почве ксенофобии.

При этом, такое положение дел активно культивируется. Достаточно вспомнить культовый российский кинофильм «Брат», главный герой которого употребляет выражение «Не брат ты мне, гнида черножопая». Можно привести немало российских кинофильмов, где используется слово «чурка» и иные оскорбительные выражения по отношению к представителям нерусской национальности.

Также имеет смысл вспомнить про нарочито издевательский образ гастарбайтеров Равшана и Джамшута в телепередаче «Наша Russia». Жители стран Средней Азии, особенно Таджикистана, открыто и обосновано обижались на такой оскорбительный образ представителей этих государств, что тиражировался в РФ. Но в РФ делали вид, что такой проблемы нет.

А потом началась широкомасштабная российско-украинская война, и все тайное стало явным. Россия, политики и пропагандисты которой безостановочно культивируют ненависть к украинцам, близким по вере и тредаициям, просто не могла не стать ареной противостояний на религиозной, национальной почве. Особенно, после объявления «частичной мобилизации».

Уже есть немало сообщений в СМИ о том, что на войну с Украиной отправляют бурятов, якутов, калмыков, татар, дагестанцев, чеченцев, ингушей. Это уже приводило к ситуациям, когда буряты вступали в бой с чеченцами. То есть, бой происходил между гражданами РФ. Все мы помним и массовые протесты в Дагестане после объявления «частичной мобилизации».

А теперь, мы все увидели, что происходит, когда на войну в Украине отправляют таджиков. При этом, позволяя себе оскорбления по отношению к ним на религиозной почве. Я убежден, что это далеко не последний такого рода конфликт. Потому, что Россия давно и безнадежно больна расовой, национальной и религиозной нетерпимостью. Это то, чего не было и нет в Украине, которую «денацифицировать» решили в РФ. Наоборот, в ВСУ плечом к плечу против российских оккупантов воюют украинцы, евреи, азербайджанцы, грузины, русские, чеченцы и представители самых разных народов. Есть и погибшие среди представителей этих народов. Их хоронят в Украине, как героев. Их награждают высокими правительственными наградами. И глядя на все это, задаешься вопросом- кто и кого должен «денацифицировать»?!