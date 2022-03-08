Известное изречение о том, сколь ошибочны попытки быть большим католиком, чем Папа Римский разбивается о суровую азербайджанскую действительность. Судите сами. Обложенный санкциями со стороны ЕС и США, потерявший роскошные виллы в Италии российский пропагандист Владимир Соловьев начал потихоньку прозревать. Беседуя с небезызвестным Яковом Кедми в одном из последних эфиров, он изрек: «Войну не выиграть, потому что это приведет к гибели самой России».

Соловьев может получить реальный судебный срок в самой России за то, что назвал войной то, что официально там продолжают лицемерно называть «спецоперацией». Но важнее другое. Он вынужден признать провал российских планов на фоне очевидного разгрома «второй армии мира». Собственно, это уже невозможно не признавать, все слишком очевидно.

Тот же Кедми макает Соловьева головой в факты — ни одного крупного украинского города российские оккупационные войска не захватили. Есть и более детальный анализ российского фиаско. Его сделал на своей странице в Фейсбук украинский военный и политический эксперт Александр Коваленко. Тот самый, чьи объективные и грамотные статусы и статьи в ходе 44-дневной войны были очень высоко оценены в нашей стране.

«По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 08.03.2022 превысили 37 тысяч человек. Невозвратные санитарные потери (погибшие) составляют около 12 тысяч человек. Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск превышают 49-50 тысяч человек»,- пишет он.

В сети можно найти просто невероятное количество видео убогих российских солдатиков, попавших в плен и жалобно просящих своих родных о помощи. Немало среди уничтоженных в Украине или плененных там и представителей элитных российских войсковых частей. В том числе и так называемых «кадыровцев». Некоторые из них трясутся и лепечут, что никогда не кричали «Ахмат-сила!». Некоторые и вовсе повторяют известную кричалку украинских футбольных фанатов.

О том, что крах российской авантюры близок и неизбежен сейчас говорят все разумные эксперты. Они в шоке от продемонстрированной слабости российского воинства. Они указывают на то, что в резерве у военно-политического руководства РФ осталось совсем немного «аргументов» — от угрозы применения ядерного оружия до отправки на верную смерть нового количества «пушечного мяса».

Очевидно, что все это происходит на фоне невероятного краха российской экономики. Рубль уже перестал быть свободно конвертируемой валютой. России предрекают дефолт уже в апреле. Армия безработных в РФ растет не по дням, а по часам. Обнищание населения РФ тоже. В общем, «довоевались».

И вот на этом фоне, когда даже Соловьев признает провал этой кровавой и преступной авантюры, в Азербайджане прорезались голоса манкуртов. Маленькие члены «пятой колонны», давно сидящие на российском подсосе, пытаются быть большими российскими пропагандистами, чем Соловьев. Они засоряют соцсети нечистотами глупости и лжи, они пишут оды российской армии, «кадыровцам». Они радостно рукоплещут армии страны-оккупанта. Это просто нонсенс!

Да, граждане Азербайджана, пятая часть территорий которого более четверти века находилась под армянской оккупацией, теперь восхваляют российскую оккупационную армию. Ту самую, что воюет с украинским мирным населением. Ту, которая уничтожает детские сады, больницы. Ту, которая нанесла удар по почетному консульству Азербайджана в Харькове. Ту, по чьей вине в Украине уже погибли азербайджанцы.

Причем, среди выступающих с таких позиций можно увидеть и руководителей пусть и откровенно провальных, примитивных и нечитаемых, но все же СМИ. Эти нравственные лилипуты, моральные пигмеи забыли о роли России в поддержке Армении. Они забыли про то, как россияне танками давили азербайджанцев в январе 1990 года, как они соучаствовали в оккупации наших земель, в геноциде в Ходжалы. Они просто отрабатывают свои «тридцать сребреников». Они не понимают, что это напрасный труд. Скоро России нечем им будет платить. При этом, клеймо предателя, манкурта останется навсегда. И все, кто зафиксировал эти факты поддержки преступлений российской военщины, обязательно сделают так, чтобы этих наследственных манкуртов никуда, кроме любимой РФ, не пускали. Я — первый из тех, кто направит всю свою энергию в это русло.