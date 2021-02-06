Crew Dragon 7 февраля побьет американский рекорд по длительности полета

Космический корабль Crew Dragon, находящийся на Международной космической станции (МКС), в воскресенье побьет американский рекорд по длительности полета пилотируемого космического корабля, сообщило НАСА.

На сегодняшний день рекорд США принадлежит кораблю Apollo с экипажем из Джеральда Карра, Эдварда Гибсона и Уилльяма Поуга. В 1973-1974 годах он пробыл на орбитальной станции Skylab 84 дня.

По данным НАСА, длительность полета Crew Dragon, доставившего в ноябре 2020 года на МКС экипаж из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японца Соити Ногути, составит 160-170 дней. Возвращение астронавтов на Землю ожидается в конце апреля – начале мая.

Отметим, что мировой рекорд по длительности полета пилотируемого космического корабля принадлежит российскому «Союзу ТМА-9», который провел 215 суток на МКС с россиянином Михаилом Тюриным и американцем Майклом Лопесом-Алегриа в 2006-2007 годах.

Напомним, сейчас на МКС также находятся доставленные «Союзом МС-17» российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс. Их приземление намечается на 17 апреля.