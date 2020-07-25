Cотни нарушителей карантина

За нарушение ужесточенного карантинного режима за минувшие сутки 858 человек были привлечены к ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных проступках, а 83 человека — за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2. В целом, к административной ответственности был привлечен 941 участник движения.

Как сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции, за указанный период с поста, расположенного на 52 км дороги Баку-Губа, возвращены 60 транспортных средств, в том числе 80 — в направлении районов, 115 — в направлении столицы, с поста, расположенного на 31 км дороги Баку-Шамахы-Евлах возвращены 95 транспортных средств, в том числе 25 — в направлении районов, 130 — в направлении столицы, с поста, расположенного на 65 км дороги Баку-Газах-Грузия, возвращены 520 транспортных средства, в том числе 200 — в направлении районов, 320 — в направлении столицы.