CNN: военные США укрылись в убежищах за 2,5 часа до удара Ирана по базе Айн-эль-Асад

Американские военные на базе Айн-эль-Асад в Ираке были заранее оповещены о том, что Иран нанесет по ней удар, многие из них укрылись в убежищах примерно за два с половиной часа до атаки. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.

Его журналисты посетили данный объект и получили указанную информацию от военных. Как утверждается в публикации, американская сторона была осведомлена о том, что Иран намерен атаковать базу, однако не было данных о том, каким именно образом будет действовать Тегеран. Откуда были получены сведения, собеседники журналистов CNN не уточнили.

Как говорится в публикации, удары были нанесены только по той части иракской базы, на которой обычно находятся военные США. На нее приходится около четверти территории данного объекта. По сведениям телеканала, некоторые из ракет упали в нескольких метрах от убежищ, где находились американцы.

В среду CNN сообщил со ссылкой на источники, что иракские власти заранее уведомили американских официальных лиц о том, по каким военным базам Иран нанесет удары. Иракцы, по сведениям телеканала, получили соответствующую информацию от Ирана.(ТАСС)