ЧВК Вагнера продолжает попытки утвердить свое превосходство над министерством обороны России (МО) и обычными российскими сухопутными войсками, пишет в своем ежедневном обзоре Институт изучения войны (ISW). ЧВК Вагнера решила передать четыре внедорожника военнослужащим 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота, находящимся в Херсонской области, после того как они 14 октября опубликовали в Telegram видео, в котором пожаловались, что у них один БТР на 80 человек, и это сильно ограничивает их маневренность. При этом они сообщили, что с первых дней войны ведут боевые действия в этом районе без перерывов и ротаций.

Решение передать базовое оборудование одному из подразделений российских сухопутных войск может быть неявной критикой явной неспособности Минобороны обеспечить своих солдат такими предметами первой необходимости, отмечает ISW. «Это заслуживает внимания на фоне предыдущей оценки о том, что спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин активно пытается выслужиться перед президентом России Владимиром Путиным и отделить свои силы от обычных сил Минобороны РФ», — подчеркнули в ISW. (DW)