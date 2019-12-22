Чудеса с гривной

Нужно ли ставить знак равенства между реальным состоянием экономики той или иной страны и курсом ее национальной валюты по отношению к американскому доллару? Опыт Украины доказывает, что не стоит. Судите сами. На прошлой неделе появилось сообщение о том, что бюджетные платежи в Украине поставили на «стоп». Говоря конкретнее, на странице Минфина Украины в Фейсбук указывалось, что платежи, которые были зарегистрированы в декабре, Госказначейство оплатит «после анализа их приоритетности». Причина – недовыполнение доходной части бюджета, то есть банальное отсутствие денег.

До этого было опубликовано распоряжение премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в котором он поручил Минфину обеспечить прекращение Госказначейством проведения платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам. Делается это для снижения дефицита бюджета.

«Это значит, что выплат до конца года уже не будет», — пояснил «Стране» исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан. Ограничения не коснутся так называемых защищенных статей – пенсий, зарплат бюджетников, социальных пособий.

А вот различные проекты развития (строительство, инвестиционные, инфраструктурные проекты), как говорит Слобожан, «поставят на картотеку», то есть денег под них либо совсем не дадут, либо будут делить в ручном режиме. И это при том, что уже несколько месяцев подряд расходная часть бюджета и так недовыполняется – отдельные статьи профинансированы всего на 20-30%.

На фоне всей этой ситуации, свидетельствующей о кризисе в украинской экономике, мягко говоря трагикомично звучит информация о том, что с начала 2019 года украинская гривна укрепилась к доллару на 19% и заняла лидирующую позицию в мировом рейтинге валют, которые больше всего укрепились к американской валюте. Но, реальность, о которой сообщает агентство Bloomberg, действительно такова. Гривна продолжает дорожать к доллару при аховом состоянии украинской экономики.

На данный момент, за один доллар дают чуть более 23 гривен. При этом, в Международном валютном фонде прогнозировали, что курс гривны к доллару по итогам 2019 года составит 26,75 грн/$. В Нацбанке Украины заявили, что укрепление гривны – это «естественный процесс» при плавающем курсообразовании. Но в реальности, никто не верит в объективность нынешнего курса гривны. В первую очередь потому, что нет экономических предпосылок для такого ее укрепления. Кроме того, украинские бизнесмены констатируют, что они многократно теряли и прогорали на курсовой разнице.

Да, немного выросла средняя зарплата в Украине. В сентябре она составляла 10 687 гривен. По итогам года, думаю, она будет еще выше. Особенно, в долларовом эквиваленте. Так, если при совсем недавнем курсе в 27 гривен за доллар, получавшие зарплату в 11.000 гривен могли купить на них 407 долларов, то ныне, при курсе в 23 гривны за «зеленый», они могут приобрести на ту же зарплату целых 478 долларов. Но, в том все и дело, что цены в Украине также растут, а расплачиваться приходится именно в гривнах. И после оплаты коммунальных счетов, а они тут по сравнение с бакинскими просто космические, особенно в зимнее время, мало, что остается от среднестатистической зарплаты.

При этом, страдают от этого те украинские семьи, что живут на деньги, посылаемые гастарбайтерами или заробитчанами, как их именуют в Украине. Как заявил недавно заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, ожидается, что по итогам нынешнего года общая сумма, переведенная легальными украинскими заробитчанами в страну составит 11,5 миллиардов долларов.

Сумма огромная. Но, с трудом зарабатываемая. Тем обиднее украинскому заробитчанину слышать о том, что на его Родине дешевеет доллар. Ведь, если ранее на 1000 долларов, что он перевел в Украину, его семья могла приобрести 27.000 гривен, то сейчас она купит только 23.000 гривен. Потеря 4000 гривен на ровном месте, в условиях роста цен, мягко говоря, возмущает многих. Тем более, что реальных поводов для укрепления гривны, как мы видим, просто нет.