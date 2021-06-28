Возможно, то, что я сейчас напишу, будет выглядеть не столь важным по сравнению с победой, которую одержал Азербайджан несколько месяцев назад во Второй Карабахской Войне, и покажется второстепенным относительно тех задач, которые пытается решить официальный Баку в настоящее время.

Но какой бы важной не была карабахская проблема, какой бы величественной не была наша победа, перед страной стоят не менее важные проблемы, и их решение может укрепить наши позиции не только в карабахском военно-политическом театре, но и среди мировых государств. Жизнь не стоит на одном месте, даже проигравшая войну Армения делает попытки, чтобы изменить ситуацию, в которой оказалась после поражения в войне.

А какие, собственно говоря, задачи мы имеем в виду? Уже больше двух десятилетий Азербайджан ведет переговоры со Всемирной Торговой Организацией (ВТО). Больше 160 стран мира являются членами этой организации, а название нашей страны маячит в одном ряду с Туркменистаном и Беларусью. Заметим, что даже они в настоящее время ведут интенсивные переговоры, чтобы стать членами этой организации.

Другая проблема связана с Европейским Союзом (ЕС). И тут мы находимся в одном ряду с Беларусью. Даже Казахстан в отношениях с ЕС опережает нас. Среднестатистический читатель сразу скажет, что, наверное, дело упирается в такой фактор, как российский. Но Москва давно стала членом ВТО и даже умудрилась заключить визовый союз с ЕС.

Другие читатели же могут спросить: чего же добились страны, ставшие членами ВТО и ЕС? Касательно ВТО скажем, что если больше 160 стран мира стали членами этой организации, это уже много значит.

Что касается ЕС, заметим, что даже Армения в свое время подписала соглашение с этой организацией. Конечно, определенные трудности имеются – Россия старается затормозить этот процесс. Но мало кто стремится жить и трудиться в соответствии с установками Кремля. Мы постоянно отмечаем два обстоятельства.

Во-первых, Азербайджан в своей внешней политике старается учитывать геополитические особенности региона, особенно, геополитические интересы Москвы. Баку проводит нейтральную политику, придерживаясь нейтрального военно-политического курса.

Во-вторых, мы стремимся развивать с ЕС в основном экономические отношения. Думается, что это не очень-то беспокоит Москву, хотя отдаем себе отчет в том, что у Кремля есть своя альтернатива – Евразийский Союз. Но есть такая русская поговорка: волков бояться, в лес не ходить…

Официальный Баку не раз заявлял, что рабочее соглашение с ЕС почти готово, осталось доработать некоторые экономические детали. Признаться, мы думали, что дело упирается в политические обстоятельства. Но выходит, что политические моменты давно уже согласованы и остается только взять и подписать соглашение.

Конечно, и Баку не топчется на одном месте, развивает двусторонние и многосторонние отношения с европейскими странами. Например, основным торговым партнером Азербайджана является Италия. Конечно, надо учитывать и российский фактор, но даже Армения после выборов станет сюрпризом для Москвы.

Пашинян получил электоральную поддержку, и это усилит его позиции в переговорах с Россией. Москва также должна сделать кое-какие выводы из результатов последних выборов. Очевидным становится такой факт, что «волшебное яблоко» Москвы – Нагорный Карабах уже теряет свою значимость, и как «яблоко раздора» уже не привлекает армян, Все критиковали, даже ругали Н.Пашиняна, но он все же получил большинство голосов.

Вдобавок, нами учтены интересы Москвы и в Карабахе – ее миротворцы размещены в зоне конфликта. Даже самые ярые оппоненты Пашиняна критикуют его не за то, что он подписал трехстороннее соглашение с Баку и Москвой, а за то, что якобы он не смог избежать войны с Азербайджаном. Даже Р.Кочарян в своих предвыборных призывах говорил не о возвращении Карабаха, а о «достойном мире» …

Членство в ВТО не влечет за собой какие –то угрозы для Азербайджана. А что изменит? Наша таможенная система может стать более прозрачной и либеральной. А это придаст определенный импульс экономике в целом. Что касается ЕС, мы даже при желании в ближайшие десятилетия не можем стать его членом. Но ЕС превращается важный экономический, даже геополитический сегмент мира. Стоит ли нам держаться в стороне и не участвовать в евро- интеграционных процессах?

Понятно, что отношения с ЕС могут уменьшить и социальный груз страны –наши граждане могут более свободно посещать страны ЕС, воспользоваться его преимуществами. Став компонентом еврорынка, мы можем увеличить конкурентоспособность наших товаров и услуг. Разве этого мало?