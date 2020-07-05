Чтобы коронавирусная осень не стала приговором: стресс и депрессия разрушают иммунитет

Азербайджанцев призвали встретить осень во всеоружии. На брифинге правительственного Оперштаба председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы сообщил, что в холодное время года усиливаются респираторные заболевания и население должно быть готово к этому.

«Учитывая нынешнее эпидемиологическое состояние в стране, необходимо и дальше придерживаться социальной дистанции, надевать маску, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. В противном случае число инфицированных коронавирусом может увеличиться», — поведал руководитель TƏBİB. От COVID-19 пока нет лечения и вакцины, так что остается надеяться лишь на свой иммунитет и базовые меры профилактики – мытье рук, самоизоляцию и социальное дистанцирование.

Если с последним все более-менее понятно, то улучшение иммунитета заслуживает отдельного разбора. В условиях изоляции люди лишены свежего воздуха и активного летнего отдыха, закрыты пляжи, а дефицит необходимого для сильного иммунитета витамина D не пройдет без последствий осенью. Ведь обычно мы получаем его в достаточном количестве, проводя время на улице, поскольку он производится, когда открытые участки нашей кожи оказываются под воздействием солнечных лучей. Изоляция опасна снижением витамина D3, соединений цинка, омега-3. Это то, что влияет на формирование иммунитета. Этот дефицит, готовясь ко второй волне эпидемии, надо как-то восполнять.

Коронавирус мутирует и может ослабевать, сказал, комментируя # перспективы осенне-зимнего периода, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла. Он объяснил, что со временем вирусы этой группы начинают быть менее агрессивны, а популяционный иммунитет, который вырабатывается естественным путём, делает их не такими опасными. Если этого не случится, может возникнуть вторая волна заболевания, а может и нет. В любом случае каждую осень помимо COVID-19 происходит активация различных вирусов и микроорганизмов, паразитирующих преимущественно в верхних дыхательных путях – это риновирусы, аденовирусы, коронавирусы, вирусы гриппа.

В осенне-зимний сезон усиливается заболеваемость, вирусы вызывают вспышки эпидемий, говорит профессор, но иммунная система населения будет ослаблена карантином и изоляцией.

«Переболевшие COVID-19 могут по-разному реагировать на эти вирусы из-за наличия в крови недавно образовавшихся антител и мобилизации иммунной системы. Потому мы, конечно же, должны быть готовы к любому повороту событий. В первую очередь для нашей же безопасности необходимо вынести урок из случившейся пандемии. Предупреждающие передачу вируса меры: соблюдение социальной дистанции, ношение медицинской маски, дезинфекция и частое мытье рук должны войти в привычку. Расслабляться не стоит ни в коем случае. Даже при легком недомогании наденьте медицинскую маску, постарайтесь устранить физический контакт, чтобы не заразить окружающих. Многое зависит от ответственности и сознательности граждан — соблюдая предупреждающие меры, можно предупредить распространение различных респираторных инфекций и характерных для холодного времени года простудных заболеваний».

По мнению ученого, биологическая система защиты организма от инфекций может быть нарушена из-за стресса. Поэтому заботу об иммунитете следует начинать с максимального противостояния депрессии, вызываемой карантином.

«Карантин способствует появлению целого ряда проблем психологического характера. Люди заперты в своих домах. Для лиц со слабой психикой — это серьезный стресс, на этом фоне может развиться психоз и депрессия. Как правило, в таких случаях люди нуждаются в психологической поддержке до и после карантина. Для психологической реабилитации населения необходимо мобилизовать средства массовой информации, особенно электронные СМИ. Нужно поднимать дух людей, объяснять, что скорый выход из карантина в наших руках, сохранять позитивный настрой в обществе, основанный на сплоченности усилий правительства и граждан», — считает А. Гейбулла.

Он также уверен, что существует немало способов психологически поддержать население — необходимо привлечь к публичным выступлениям психологов, и лиц, пользующихся общественным влиянием и уважением. Этому в сложившейся нелегкой ситуации помогут исторические фильмы, пропагандирующие стойкость и выносливость. «Несмотря на все сопряженные сложности, карантин – это способ борьбы за здоровье и жизнь наших граждан, от соблюдения этих мер зависит наше будущее. Полагаю, что государство в этот сложный момент должно быть рядом с каждым из нас, и люди должны это чувствовать. Это необходимое условие веры в предпринимаемые правительством меры и соблюдения их населением».

Сегодня депрессии и стрессы приводят к снижению иммунитета, поскольку нервная система переживает сильную встряску, особенно это касается стероидной, адренокортикоидной и пр. систем активации, моторных реакций. Стрессы способны вызывать нарушения в регуляции нервной системы, проявляясь в виде неврозов, а люди испытывают сопряженные с этим, порой, необъяснимые симптомы. Во избежание этого следует хорошо питаться, увеличить потребление богатой витаминами пищи, овощей и фруктов, принимать витамины, советует ученый. «Никакие меры не предохраняют однозначно от инфицирования, но сильная иммунная система готова бороться с инфекцией в самом зачатке, а это большой шанс. С этой точки зрения, важно укреплять иммунную систему, по возможности исключая и подавляя стрессовые реакции и ситуации».