Что же имеет в виду МИД Армении, говоря о «четких проявлениях ненависти» в выступлении Ильхама Алиева?

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на первом заседании парламента шестого созыва довело МИД Армении до истошной истерики. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян осмелилась заявить, что президент Азербайджана выступил с речью, в которой «в очередной раз нашли место четкие проявления ненависти к Армении и армянскому народу».

Что же имеет в виду МИД Армении, говоря о «четких проявлениях ненависти»? В своей речи, касаясь нагорно-карабахской проблемы, Ильхам Алиев отметил, что азербайджанские депутаты должны доводить исторические реалии, связанные с этим конфликтом.

«Историческая справедливость на нашей стороне, международное право также поддерживает нашу позицию. Поэтому армянская сторона не может выдвинуть против наших аргументов ни одного серьезного аргумента, только ложь, клевету, историческую фальсификацию и мифологию. На самом деле это их сущность», — подчеркнул президент.

Разве в этих словах Ильхама Алиева содержится «четкое проявление ненависти к Армении и армянскому народу»? На полях состоявшейся в феврале Мюнхенской конференции по безопасности в ходе панельных дискуссий по нагорно-карабахскому вопросу Алиев перед лицом международной общественности аргументировано отстаивал позицию Азербайджана в конфликте. Пашинян ссылался на мифы о древней Армении и много раз уличенный в ошибках и лжи, не подкреплял свои слова документами и весомыми аргументами. В большей степени он строил речь от возражений Ильхаму Алиеву, чем от собственных посылок. Под конец дискуссии зал стал смеяться над словами Пашиняна и его беспомощностью. А теперь МИД Армении напускает на себя непонимающий вид и говорит о якобы насаждаемой Алиевым ненависти к армянам.

Алиев также призвал депутатов в ходе встреч с представителями парламентов мусульманских стран обязательно показывать снимки разрушенных армянами мечетей, на что Нагдалян отмечает, что «руководство Азербайджана пытается разыграть конфессиональную карту, призывая к религиозной солидарности в контексте нагорно-карабахского конфликта».

Разве Армения не проводит в отношении Азербайджана оккупационную политику вандализма, разрушения, хищения, присвоения, фальсификации материально-культурных ценностей и религиозных памятников, в том числе не мусульманских? На оккупированных Арменией территориях Азербайджана были разрушены 738 исторических памятников, 28 музеев с более 83,5 тысячи экспонатами, четыре картинные галереи, 14 памятных комплексов и 1891 материально-культурных ресурсов, включая 1107 культурных учреждений. Полностью стерт с лица азербайджанский город Агдам. Оккупанты уничтожили относящийся к 17 веку комплекс мечети в Джабраильском районе, мечеть Саатлы в городе Шуше, а также относящуюся к XIX веку мечеть в Агдамском районе.

Армянский вандализм противоречит не только элементарным представлениям о человеческой морали, но и нормам международного права, в частности гаагской конвенции 1954 года «О защите культурных ценностей в случае военного конфликта», конвенции ЮНЕСКО 1972 года «О защите всемирного культурного и природного наследия», европейской конвенции 1992 года «О защите археологического наследия».

Если Нагдалян считает доведение информации об уничтоженных армянскими оккупантами мечетях призывом к религиозной солидарности, то пусть отчитается по состоянию мусульманских культовых сооружений в самой Армении. Можем даже конкретно указать названия мечетей. К примеру, ереванская мечеть Аббас Мирзы (Сардара), построенная в 19 веке. МИД Армении не сможет привести никаких оправданий, так как от этой мечети остался лишь маленький фрагмент стены.

Также как и не сможет опровергнуть слова Алиева о том, что на картах, изданных Российской империей в начале ХХ века, абсолютное большинство топонимов на нынешней территории Армении имеет азербайджанское происхождение. Тем самым, изменив исторические названия, Армения пытается присвоить азербайджанскую историю и памятники. Если Нагдалян считает это заявление пропагандой вражды к армянскому народу и противоречивой обязательствам Азербайджана по формированию благоприятной среды для мира и подготовке народов к миру, то ей в первую очередь стоит вспомнить о невыполненных Арменией резолюциях СБ ООН.