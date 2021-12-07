Сообщение о второй встрече (на этот раз в видеоформате) президентов США и России не удивительно, поскольку их первая встреча ничем примечательным не обозначилась. Как известно, к первой встрече стороны готовились основательно, но она особой результативностью так и не отличилась.

Перед первой встречей русские политологи и политики не скрывали, что для них главным является сама реализация этой встречи, потому как для кремлевских политических хиромантов главное не урегулирование существующих проблем, а признание того факта, что их решение зависит от России. Потому как для них это есть косвенное признание того обстоятельства, что Россия является сверхдержавой, и это представляет для кремлевских чиновников существенную важность.

Но российско-американские отношения на данном этапе стали рассматриваться в векторе отношений с другой сверхдержавой — Китаем, что не может радовать Москву. Ведь когда-то мир был биполярным, а теперь в мировую геополитику стремительно вошла третья сила — Пекин, поэтому политические обозреватели рассматривают российско-американские отношения параллельно с американо-китайскими отношениями. На днях состоялась встреча в видеоформате лидеров США и Китая, по итогам которой стало известно, что США не считают Китай своим главным противником и Вашингтон заинтересован в налаживании конструктивных отношений с Пекином. Плюс, пару дней тому назад и глава Пентагона отметил, что его страна не собирается создавать «азиатское НАТО» и не намерена ставить мир перед выбором «или США, или Китай!». А все это означает, что роль мировой угрозы и зла и впредь будет признана за Россией, и США все виртуальные и реальные векторы оказания давления направят против нее.

Безусловно, это не очень хорошая новость для России. Но ее это не останавливает: она, с одной стороны, создает союзное государство с Беларусью, с другой — готовится к войне с Украиной, чтобы и ее вынудить стать членом этого «союза».

Разумеется, русские открыто об этом не говорят. Но на то указывают некоторые обстоятельства.

Во-первых, если Россия не готовится к захвату Украины, тогда почему же десятки тысяч российских солдат окружают Украину с суши, с моря и с воздуха?

Во-вторых, почему российские тележурналисты с открытого эфира громогласно заявляют, что они будут судить украинских политических и общественных деятелей в открытом суде?

В-третьих, почему даже зарубежные источники подтверждают, что к концу месяца закончатся передвижения войск к украинской границе и начнется война?..

Еще в ходе первой встречи президентов США и России украинский вопрос должен был стать главным предметом переговоров, но этого не случилось. Почему? Напомним, президент Украины специально добивался встречи с Байденом перед саммитом президентов сверхдержав. Однако, Байден предпочел сначала поговорить с Путиным, что могло означать только следующее: американский лидер не захотел привязывать свою первую встречу с Путиным к украинскому вопросу, хотя это был весьма важный вопрос для США.

Теперь же сложилась иная ситуация. Нельзя однозначно утверждать, что вторая встреча будет посвящена только украинскому вопросу, но ясно и понятно, что он станет одним из главных.

Чувствуется, что Байден готовит капкан для Москвы и стремится загнать ее в угол. Но не думается, что этим капканом станет украинский вопрос, ведь Россия не Сербия, и НАТО не может ее разбомбить как Сербию в девяностых годах прошлого века.

Но США и коллективное НАТО не могут оставаться равнодушными наблюдателями, когда Москва собирает войска на границе с Украиной. Поэтому американские военные посещают конфликтные зоны, выступают с резкими заявлениями, а государственный секретарь США заявляет, что реакция его страны будет адекватной. А все это означает лишь одно — следует ожидать, по крайней мере, начала если уж не горячей, то точно очень холодной войны…