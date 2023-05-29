Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре выборов. Первым с победой его поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По словам Эрдогана, глава нашего государства позвонил и выразил готовность посетить Турцию, чтобы отпраздновать победу на выборах. Также Эрдоган , выступая в Стамбуле заметил, что его поздравили главы Узбекистана, Ливии и других стран.

Президент США Джо Байден также поздравил президента Турции Эрдогана с переизбранием. «Я с нетерпением жду продолжения совместной работы в качестве союзников по НАТО по двусторонним вопросам и общим глобальным вызовам», — заявил Байден. Французский президент Эммануэль Макрон в своем поздравлении отметил, что Франции и Турции предстоит «вместе преодолеть большие трудности».

Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил Эрдогана с победой в своем твиттере, отметив, что ФРГ и Турция являются «близкими партнерами и союзниками», связанными с общественной и с экономической точек зрения. Все это говорит о том, что даже те политики, те главы государств, которые желали бы поражения Эрдогану, вынуждены ныне изображать «хорошую мину при плохой игре».

К таковым, безусловно, относится и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Совершенно очевидно, что надежды руководства РА, как и чаяния всего мирового армянства, были связаны с победой лидера CHP Кемаля Кылычдароглу. Который был единым кандидатом от турецкой оппозиции, и который остался у разбитого корыта, и теперь отчаянно оправдывается за фиаско. К сожалению, не найдя в себе сил достойно признать поражение, он принялся оспаривать демократичность, прозрачность, честность выборов, итоги которых признали во всем мире.

В этом смысле Кылычдароглу уступает и бывшему кандидату в президенты Турции Мухаррему Индже, который призвал оппозицию задуматься о совершенных ею ошибках после победы Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. «Желаю, чтобы президентские выборы, которые прошли… в спокойной обстановке, пошли на пользу нашей стране и нашему народу. Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана, переизбранного на пост президента…, и желаю ему удачи в решении накопившихся проблем страны. В ближайшие дни я проведу подробную оценку результатов выборов. А пока предлагаю оппозиции подумать о том, в чем мы ошиблись», — написал Индже в Twitter.

Но, вернемся к Армении. Никол Пашинян также поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции, заявив, что ждет продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между странами. Но эта попытка игры в большую политику со стороны Пашиняна выглядит уж очень смешно. Потому, что РА не является самостоятельным, а тем паче сколько-нибудь влиятельным игроком даже в масштабах Южного Кавказа.

Приведу всего лишь одно доказательство этому. В воскресенье в РА отмечали День Республики. Этот праздник в стране называют также Днем Первой республики. Дело в том, что армянскую республику, провозглашенную 28 мая 1918 года, принято называть первой. Соответственно, Советская Армения – вторая, а нынешняя Республика Армения, которая провозгласила свою независимость по итогам всенародного референдума в 1991-м, стала третьей.

Так вот никаких поздравлений в связи с этим праздником от президента и госсекретаря США Никол Пашинян не получил. Для сравнения напомню, что президент США Джо Байден направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая – Дня независимости, в котором особо отмечался этот момент. «В период жестокой войны России против украинского народа мы были вместе в обеспечении энергетической безопасности Европы»,было сказано в письме президента США.

Кроме того и госсекретарь США Энтони Блинкен написал в своем твиттере, что подтверждает поддержку Баку Вашингтоном и рассчитывает на углубление американо-азербайджанских отношений в предстоящие годы. «От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю азербайджанский народ с Днем независимости. Мы ценим наше продолжающееся сотрудничество с Азербайджаном для продвижения наших общих двусторонних приоритетов. Подтверждаю поддержку Вашингтоном независимости и суверенитета Азербайджана и рассчитываю на углубление американо-азербайджанских отношений в предстоящие годы», говорится в заявлении Блинкена.

В этих условиях Пашиняну не позавидуешь. Ведь и ставка на Россию не работает. В РФ и в ОДКБ банально устали от выкрутасов Армении и ее премьер-министра. И неудивительно, что он недоволен результатами переговоров с российскими коллегами, которые состоялись 25 мая в Москве, по ситуации на Лачинской дороге и в Карабахе. По словам армянского премьера, обсуждалась «гуманитарная ситуация в Карабахе» и ситуация на Лачинской дороге.

«Эту тему мы обсудили и с российскими коллегами, и я не могу сказать, что итоги обсуждения удовлетворительные», – заявил Пашинян, указав на «плачевность» текущей ситуации.»Плачевной» она является для него. А для Азербайджана все идет строго по плану. А все потому, что наша страна играет реально весомую роль не только в регионе, но и далеко за его пределами. И эта роль Азербайджана, после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на нынешних президентских выборах в Турции, будет только расти. И РА, а также мировому армянству, нужно исходить из этой данности.