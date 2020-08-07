Что строят на Нардаранском побережье: общественный пляж или яхт – клуб?

В Азербайджане продолжается захват морского побережья олигархами. Это признают даже представители властей. По словам госчиновников, в стране идет неусыпная борьба с захватчиками морского побережья.

В декабре 2015 года в Азербайджане были определены новые правила применения штрафов за незаконное ограничение доступа к прибрежной зоне Каспия (20-50 м). Согласно новым правилам за закрытие земельных территорий путем ограждения или другими способами без разрешения соответствующего органа исполнительной власти физические лица должны были быть оштрафованы на сумму 3 000 манатов.

В июле 2019 года сумма штрафа за незаконное ограждение земельных участков на побережье Каспия была увеличена до 40 тысяч манатов.

Несмотря на увеличение суммы штрафов, захват морского побережья продолжается: олигархи продолжают захват пляжей, на которых строят виллы и дворцы для себя и своих отпрысков. Об этом пишут местные СМИ, возмущаются и простые граждане, но…

Недавно одна из пользователей социальных сетей распространила видео, в котором рассказывается о том, что территория общественного пляжа в Нардаране огорожена железным забором.

Мы решили выяснить, с какой целью было проведено ограждение пляжа.

Для получения ответа мы обратились в отдел социально-экономического прогнозирования Исполнительной власти Сабунчинского района Баку.

Как сообщила # сотрудник этого отдела Гюльсабах Мурадова, ограждение пляжа было проведено в связи с распространением пандемии коронавируса.

«Через забор на территорию пляжа будут впускать только определенное количество людей. Это сделано для того, чтобы предотвратить распространение инфекции», — заявила Гюльсабах Мурадова.

Однако, в беседе с нами представитель главы исполнительной власти в поселке Нардаран Вюгар Асадов заявил, что на территории пляжа планируется создание яхт – клуба.

Мы очень надеемся на то, что пляж в Нардаране огорожен действительно с целью борьбы с пандемией.

Очень не хотелось бы, чтобы на месте общественного пляжа, которым вправе воспользоваться каждый, появился яхт – клуб, вход в который будет не для всех.