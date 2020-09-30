Что рассказал Пашинян о ситуации в Карабахе представителям российских СМИ?

Премьер Армении Пашинян заявил, что не обсуждал по телефону с Путиным вопрос военного вмешательства Москвы в конфликт в Карабахе.

Армения пока не намерена обращаться в ОДКБ на фоне боевых действий в Карабахе, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

Как отметил Пашинян, за четыре дня боев в Карабахе он провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Армения не обсуждает возможности ввода иностранных миротворцев в Карабах.

Активность Турции на Южном Кавказе не может не беспокоить международных партнеров Армении.

Власти Армении в связи со сложившейся военной ситуацией рассматривают возможность признания независимости Нагорного Карабаха.

Об этом в среду в ходе пресс-конференции с российскими СМИ заявил премьер-министр Никол Пашинян.

(по материалам армянских и российских СМИ)