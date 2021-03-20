Что кроется за новрузовским поздравлением Байдена…

Каждый новый президент, каждый новый глава государства приходит к власти не для того, чтобы увеличить число врагов своей страны, наоборот, он стремится приумножать число ее друзей.

За последние месяцы чего только мы не услышали про новую власть США. Да, якобы новый президент Джо Байден признает армянский геноцид! Джо Байден восстановит силу уже совсем забытой, ставшей весьма негативной страницей в отношениях двух государств, 907 –й поправки против Азербайджана, или как один из трех сопредседателей Минской Группы будет мешать мирному процессу в Нагорном Карабахе!

Но сердце подсказывает, что ничего подобного не произойдет.

В этом мы убедились, когда поступило сообщение о поздравлении американского президента с праздником Новруз. Да, теперь позиции проармянских сил в США находятся на пике. Но думается, что те же силы не забыли и про незыблемые национальные интересы своей страны. Турция — весьма важная страна не только для региона, но и для США, и НАТО. При правлении Дональда Трампа в Альянсе возникла весьма шаткая ситуация. Новый президент США должен исправить это положение.

Кроме того, на днях Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что, если в свое время блок принял бы Киев в свои ряды, аннексия Крыма не произошла бы, потому что для членов НАТО безопасность других членов также важна как их собственная безопасность.

Конечно, такая атмосфера сотрудничества весьма похвальна. Но иногда мы видим нежелательные исключения из этого правила. Например, отношение к Анкаре весьма и весьма противоречивое. Попытки обеспечить безопасность собственного воздушного пространства вынудили Турцию купить соответствующую технику у Москвы. Самым вызывающим фактом является то, что страны-члены НАТО не продают соответствующую технику Анкаре, плюс, выступают против сделки с Россией. Но надеемся, что новая американская власть учтет это, и обстоятельства, и интересы стран-членов вновь будут сходиться в одной плоскости.

Что же касается Азербайджана, нет повода для обострения отношений. Во-первых, Баку развивает весьма тесные отношения с европейскими странами, принимает активное участие в обеспечении их энергетической безопасности.

Во-вторых, надо заметить, что между Турцией и Азербайджаном налаживаются также тесные отношения, и повторно отметим, что Анкара не является ни Москвой, ни Пекином, а это один из важных военно-политических союзников США и член НАТО.

Что касается отношения к карабахской проблеме, в распоряжении Вашингтона было приблизительно тридцать лет и за это время они могли бы внести свой вклад в эту проблему. Но увы!

Заметим, что в течение этих лет американцы в этом процессе предоставили России больше возможностей, потому что понимали, что в этой плоскости многое зависит от Кремля. Теперь их беспокоит совсем другое обстоятельство: мирный план должен называться не российским, а совместным планом.

В настоящее время Баку, Анкара и Москва только выполнили требования четырех резолюций СБ ООН, плюс, мадридских и казанских соглашений, при формулировке которых участвовали в том числе, и американцы. Поэтому спрашивается: против чего же будут выступать американцы? Неужели против совместного мирного плана?

Ходят слухи о том, что якобы американцы до сих пор хотят разместить в регионе шведских миротворцев. Но думается, и в Вашингтоне понимают, что режим прекращения огня будет устойчивым, если ситуация будет контролироваться российскими миротворцами. Конечно, в процессе может принимать участие и ограниченный шведский контингент, но нам кажется, что в этом пока нет необходимости – вместо этого лучше было бы продлить срок пребывания и увеличить число турецких миротворцев.