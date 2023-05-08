Да, вашингтонская встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении наконец-то завершилась. Надо сказать, что в подобных дипломатических процессах США вовсе не «новичок» — нет, они имеют почти тридцатилетний опыт посредничества в урегулировании азербайджано-армянского конфликта. Но из посреднического досье Вашингтона больше запомнились Ки-Уэстские переговоры, которые состоялись в конце девяностых годов прошлого века, да, и нынешний вашингтонский процесс.

Надо отметить, что касательно вашингтонского процесса не оправдались прогнозы ни пессимистов, ни оптимистов.

Пессимисты еще за день до начала переговоров отмечали, что нет необходимости в вашингтонской встрече, т.к. она также как Ки-Уэстские переговоры завершится без заметных результатов.

Надо заметить, что у пессимистически настроенных аналитиков было два аргумента.

Во-первых, как известно, между Баку и Ереваном идет интенсивный процесс обмена дипломатическими предложениями, и последний такой обмен завершился перед вашингтонской встречей, т.к. Ереван вернул последние предложения Баку, сделав свои замечания именно перед встречей, которая должна была начаться в столице США.

Вторым аргументом пессимистически настроенных политологов является то, что США ни в регионе, ни в структуре азербайджано- армянского конфликта не имеют таких реальных рычагов влияния, как Россия. Поэтому попытки решить конфликт в обход России, с самого начала обречены на провал.

Если даже посреднические усилия США приведут к каким-то позитивным дипломатическим результатам, они все равно, будут сведены на ноль на московской встрече, которая состоится после вашингтонского процесса.

Оптимисты думали по-другому. Они были настроены позитивно и считали, что, если на Вашингтонской встрече не удастся подписать мирный договор, все равно будут заметные продвижения вперед. Их особенно воодушевили слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что их целью является не только создание благоприятной атмосферы для переговоров, но и достижение конкретных позитивных результатов. Оптимистически настроенные аналитики отмечали еще такое обстоятельство, что теперь между США и Россией наблюдается резкое геополитическое противостояние, Вашингтон стремится вытеснить Москву и из Южного Кавказа. По их мнению, такое состояние дел должно заметным образом отразиться и на урегулировании азербайджано-армянского конфликта.

Но как завершились переговоры? С одной стороны, мирного договора достичь не удалось, но государственный секретарь США заявил, что по нескольким направлениям есть серьезные продвижения и надо продолжить переговоры. Но о каких направлениях идет речь – к сожалению, нам неизвестно, тут остается только гадать…

Параллельно переговорам армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что, если первого июня между Баку и Ереваном будет подписан мирный договор, он будет весьма рад этому. Из этого можно было сделать такой вывод, что из вашингтонской встречи не следует делать далеко идущих выводов – нет, тут ожидания более чем скромные…

Но речь шла всего лишь о каком-то месяце. Поэтому политические наблюдатели начали обсуждать противоречия в очередном заявлении армянского премьера.

Но, нам кажется, что на самом деле никакого противоречия не было – Пашинян не настроен против мира вообще, он хочет, чтобы мирный договор был подписан с учетом интересов и требований Еревана.

Что касается проблемных сторон переговоров, думается, что это могло быть связано со «статусом», который Баку может предложить армянам сепаратистского региона, и Зангезурским коридором. Не только Россия, но и США настаивают на том, что армянам Нагорного Карабаха должен быть предоставлен какой-то «статус». Что можно сказать в этом контексте? Мы должны ответить им следующим образом. Во-первых, мы можем предложить армянам- сепаратистам те же права и свободы, которые их соотечественники имеют в России и США, т.е. речь идет о правах и свободах человека и гражданина, и о культурных правах, т.к. несмотря на то, что в США и России проживают сотни тысяч армян, они никакую автономию не имеют.

Кроме того, в Азербайджане кроме армян проживают десятки этнических меньшинств, численность некоторых из них превосходит армянское меньшинство. Спрашивается, почему к армянам должно быть особое отношение? Почему они должны иметь какие-то особые права?

Что касается Зангезурского коридора, заметим, что даже уступки должны быть симметричными. Если армянам через Лачин предоставляется коридор, почему Зангезур должен стать просто дорогой?