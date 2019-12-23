ЧП у Галапагосских островов: более двух тонн дизельного топлива попало в воды акватории

Более двух тонн дизельного топлива попало в воды акватории острова Сан-Кристобаль, входящего в состав Галапагосского архипелага в Тихом океане, после того как в местном порту затонула баржа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в Twitter администрации национального природного парка Галапагосских островов.

Баржа затонула после того, как на нее упал с пирса подъемный кран, с помощью которого на судно пытались погрузить дизельный генератор. В результате происшествия пострадал один человек.

«Национальный парк совместно с ВМС Эквадора устанавливают защитный барьер и укладывают впитывающие материалы для снижения риска для окружающей среды из-за инцидента, в результате которого затонула баржа Orca с 600 галлонами (около 2,3 тонн — прим. ТАСС) дизельного топлива», — отмечается в сообщении администрации парка.

Как заявил в свою очередь в Twitter Рауль Ледесма Уэрта, министр охраны окружающей среды Эквадора, в состав которого входит архипелаг, он распорядился выделить все необходимые ресурсы для устранения последствий ЧП. (ТАСС)