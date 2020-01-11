Члены делегации РФ обсудят с силовыми ведомствами Абхазии тему протестов

Представители России примут участие в совещаниях правоохранительных органов и силовых ведомств Абхазии и обсудят тему протестов в столице республики.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба, передает ТАСС.

Накануне в Сухум прибыла российская делегация во главе с заместителем секретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым, который уже провел встречу с президентом республики Раулем Хаджимбой. Также состоялась общая встреча аппарата Совета безопасности двух стран.

Обстановка в Абхазии обострилась после того, как 9 января оппозиция устроила акцию протеста с требованием отправить действующего лидера Рауля Хаджимбу в отставку. Накануне Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страныоб итогах президентских выборов и постановил назначить повторные выборы (aif.ru)

| 2020-01-11T18:03:05+00:00 11 января 2020, 18:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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