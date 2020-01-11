Члены делегации РФ обсудят с силовыми ведомствами Абхазии тему протестов

Представители России примут участие в совещаниях правоохранительных органов и силовых ведомств Абхазии и обсудят тему протестов в столице республики.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба, передает ТАСС.

Накануне в Сухум прибыла российская делегация во главе с заместителем секретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым, который уже провел встречу с президентом республики Раулем Хаджимбой. Также состоялась общая встреча аппарата Совета безопасности двух стран.

Килба добавил, что сейчас число митингующих в центре столицы меньше, чем в первые два дня. Правоохранительные органы перешли на усиленный режим работы.

Обстановка в Абхазии обострилась после того, как 9 января оппозиция устроила акцию протеста с требованием отправить действующего лидера Рауля Хаджимбу в отставку. Накануне Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страныоб итогах президентских выборов и постановил назначить повторные выборы (aif.ru)