Число жертв землетрясения на западе Турции достигло 115

Число жертв землетрясения магнитудой 6.6 на западе Турции достигло 115 человек.

Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

По данным ведомства, вслед за разрушительным землетрясением 30 октября, на западе Турции были зафиксированы 2846 афтершоков, причем в 46 случаях имели место подземные толчки магнитудой выше 4.

Из 1035 пострадавших 1011 уже выписаны из больниц, лечение 23 жителей Измира продолжается. (haberler.com)