Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 47 932 человек. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в пятницу, 10 марта, по итогам заседания в Координационном центре по стихийным бедствиям в Малатье.

Сойлу отметил, что среди погибших в результате землетрясения 6 265 иностранцев.

«В настоящее время начато строительство 209 контейнерных городков в зоне бедствия. Завершены инфраструктурные работы 42 из них. В целом в 209 контейнерных городках будут установлены 108 тыс. контейнеров, 15 809 из которых уже установлены», — отметил глава МВД.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени — 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.​​​​