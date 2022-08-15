Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян сообщил, что число погибших в результате взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване выросло до 6 человек, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно о пяти погибших.

До этого отдел по тяжким преступлением прокуратуры Армении возбудил уголовное дело по факту взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване.

Взрыв произошел днем 14 августа на оптовом рынке «Сурмалу», находящемся неподалеку от центра Еревана. В результате 61 человек был доставлен в больницы, состояние 36 из них оценивают как средней тяжести.