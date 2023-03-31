Число погибших в результате несчастного случая в храме индийского города Индор (штат Мадхья-Прадеш), где группа верующих провалилась в ступенчатый колодец, увеличилось до 35. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник из числа должностных лиц.

Ранее агентство ANI сообщало о 13 погибших.

«Тридцать пять человек погибли. Один человек числится пропавшим без вести», — заявил AFP чиновник. Поисково-спасательная операция продолжается.

Трагедия произошла в четверг около полудня, когда верующие собрались в индуистском храме в Индоре, чтобы отпраздновать день явления легендарного царя Рамы, который почитается как один из аватаров бога Вишну. Крышка колодца, ширина которого составляет несколько метров, не выдержала веса большого числа людей, которые провалились вниз.