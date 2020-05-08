Число жертв Сovid-19 в США превысило 77 тыс

Число умерших от коронавируса нового типа (Сovid-19) в США за последние сутки увеличилось на 2 238 человек — до 77 055.

Согласно данным сайта Worldometer, число инфицированных за истекшие 24 часа возросло на 31 326 человек — до 1 295 31.

США — наиболее пострадавшая от коронавируса нового типа страна мира. Далее по числу инфицированных следуют Испания (260 117), Италия (215 858) и Великобритания (206 715).

Больше всего зараженных и погибших зафиксировано в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Массачусетсе.

В Нью-Йорке Сovid-19 инфицированы 337 421 человек, жертвами заболевания стали 26 365 человек.

В Нью-Джерси коронавирусом заразились 135 106 человек, в Массачусетсе — 73 721 человек.

Численность населения США составляет 330 миллионов человек. Тест на коронавирус нового типа прошли 8 328 479 американцев. В целом по всей стране от Сovid-19 излечились 217 273 человек.