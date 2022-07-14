Число жертв ракетного удара по Виннице, осуществленного российскими оккупантами в четверг, 14 июля, возросло до 23 человек.

Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии, говорится на странице ГСЧС Украины в Facebook.

«По состоянию на 19:40 погибли 23 человека (из них 3 ребенка), обратились за помощью 115 человек, госпитализированы 64, в том числе 2 ребенка, в тяжелом состоянии находится 34 человека… Продолжается поиск 42 человек, связь с которыми отсутствует», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.(УНИАН)