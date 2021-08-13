Число погибших при наводнениях и селях, вызванных проливными дождями в турецких провинциях Кастамону и Синоп увеличилось до 31.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

«При селях и наводнении в Кастамону погибли 29 человек, двое погибли в Синопе, один пропал без вести в Бартыне», — сообщило ведомство.

Продолжаются поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия, эвакуированы более 1700 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия. В городе Бозкурт обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.