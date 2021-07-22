Число погибших в результате вызванных сильными ливнями наводнений в немецких землях Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Бавария, увеличилось до 176.

Мала Дрейер, премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц сообщила, что число жертв стихийного бедствия в регионе достигло 128.

По ее словам, власти опасаются, что количество погибших может возрасти.

Министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца Роджер Левентц заявил, что 155 человек все еще числятся пропавшими без вести, сообщает Анадолу.

“Спустя неделю после катастрофы шансы на то, что они живы очень невелики”, — отметил Левентц.

В земле Северный Рейн-Вестфалия в результате наводнения погибли 47 человек. В Баварии жертвой стихии стал один человек.

Между тем, Немецкая метеорологическая служба (DWD) предупредила, что в выходные в пострадавших от наводнения районах ожидаются сильные дожди.

На прошлой неделе проливные дожди вызвали наводнения в землях Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Бавария на западе ФРГ.

В пострадавших от стихийного бедствия районах продолжаются поисково-спасательные и восстановительные работы.