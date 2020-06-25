Число зараженных COVID-19 в мире превысило 9,5 млн

Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в мире превысило 9,5 миллионов человек.

По данным интернет-ресурса Worldometer, по состоянию на вечер 25 июня из-за коронавирусной инфекции во всем мире скончались 485 430 человек.

Число вылечившихся от опасного вируса составляет 5 192 478.

Заболевание в активной фазе протекает у 3 874 95 человек.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире достигло 9 552 107.

США продолжают оставаться эпицентром пандемии.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Штатах составляет 2 462 713. Из-за опасной болезни скончались 124 282 американца.

Ниже приведены страны, где число подтвержденных случаев заражения COVID-19 превышает 50 тысяч:

Бразилия (1192 474), Россия (613 994), Индия (474 ​​272), Великобритания (306862), Испания (294166), Перу (264 689), Чили (254416) ), Италия (239 410), Иран (212 501), Мексика (196847), Германия (193254), Пакистан (192970), Турция (191657), Саудовская Аравия (167 267) ), Франция (161 348), Бангладеш (126 606), Южная Африка (111 796), Канада (102242), Катар (90 778), Китай (83 449), Колумбия (77113) ), Швеции (62 324), Бельгии (61 007), Белоруссии (59 945), Египте (59561), Эквадоре (51 643) и Индонезии (50 187) .

Число летальных исходов в этих странах:

Бразилия — 53 874, Великобритания- 43081, Италия — 34644, Франция — 29731, Испания – 28327, Мексика -24324, Индия — 14914, Иран — 9 996, Бельгия – 9 726, Германия — 9003, Россия — 8605, Перу — 8586, Канада — 8 484, Швеция – 5 209, Турция — 5025, Чили — 4731, Китай — 4634, Эквадор — 4274, Пакистан — 3903, Индонезия — 2620, Колумбия — 2491, Египет — 2450, Южная Африка — 2205, Бангладеш — 1621, Саудовская Аравия -1387, Беларусь 362 и Катар 104.