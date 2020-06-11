Число зараженных COVID-19 в мире превысило 7,5 млн

Число скончавшихся от коронавируса нового типа (COVID-19) в мире достигло 420 305 человек. Такие данные приводит сайт «Worldometer».

По данным интернет-ресурса, опасным вирусом заразились 7 514 706 жителей планеты.

Больше всего летальных исходов зафиксировано в США – 115 255 человек.

Далее по списку следуют Великобритания (41 279), Бразилия (39 803), Италия (34 114), Франция (29 319), Испания (27 136), Мексика(15 357), Бельгия (9 636), Германия (8 845), Иран (8 584), Индия (8 321), Канада (7 972), Россия (6 532), Нидерланды (6 044), Перу (5 903) и Швеция (4 814).

От коронавирусной инфекции на сегодняшний день вылечились 3 384 805 человек, лечение 3 285 263 продолжается.