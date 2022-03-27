Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 480 111 061.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 121 153 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило: США — 79 946 097 и 976 652, Индия — 43 019 453 и 521 004.

На третьем месте находится Бразилия, где выявлено 29 839 103 случаев заражения. Число умерших составило 659 855 человек. Далее идет Франция с показателями соответственно 24 967 222 и 142 046 человек.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 788,5. В США этот показатель составил 3 001, Индии — 371, Бразилии — 3 062, Франции — 2 162.