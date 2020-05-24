Число выявленных случаев коронавирусом в Армении достигло 6661

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до  6661.

Как сообщает Аrmeniasputnik.am, по состоянию на 23 мая в стране было 6302 подтвержденных случая инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 359 новых случаев.

Умер от осложнений коронавируса 81 человек (плюс 4 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам — 33 (плюс один за истекшие сутки).

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 3064. На лечении находятся 3483 человек.

В стране проведено в общей сложности 50397 тестов.

| 2020-05-24T12:24:43+04:00 24 мая 2020, 13:31|12345 (Пока оценок нет)
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