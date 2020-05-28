Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 158 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 6,5 тысячи и составляет 158 333, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Накануне сообщалось о 151 767 случаях заболевания (рост за сутки более чем на 6,3 тысячи), днем ранее — о 145 380 заболевших (рост за сутки более 6,5 тысячи).

По данным ведомства, лечение в стране проходят 86 110 человек. Выздоровели после коронавируса 67 691 человек (3266 за сутки), умер 4531 человек (194 за сутки).