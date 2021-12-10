В Азербайджане выявлено еще 1 109 случаев заражения коронавирусом, 1 946 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

17 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 602 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 573 034 человекa вылечились, 8 055 скончались, число активных больных – 21 048.

За прошедшие сутки проведено 10 532 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 655 385 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 31155 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 3441, вторую дозу получили 3862 человека, бустер-дозу получили 23852 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10837528, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5114379, вторую дозу получили 4609478 человек, бустер-дозу получил 1113671 человек.