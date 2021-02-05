Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заразившихся

Число людей, сделавших прививку от коронавируса, превысило в мире число инфицированных с начала пандемии. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

«В глобальном плане число прививок превысило число инфицированных, о которых поступили сообщения», — сказал он. «С одной стороны, это хорошая новость и заметное достижение за столь короткий период времени. Однако более чем три четверти прививок приходятся всего на 10 стран», — констатировал глава ВОЗ.

В связи с этим Гебрейесус призвал страны, которые уже провели вакцинацию своих работников здравоохранения и пожилых людей, «поделиться» с другими государствами. По его словам, такой шаг представлял бы собой «лучший способ защитить свое население».

«Чем больше времени потребуется для вакцинации тех, кто подвергается повсеместно наибольшему риску, тем больше возможностей мы предоставим вирусу COVID-19 мутировать и избегать воздействия вакцин», — сказал гендиректор и напомнил, что почти в 130 государствах мира, в которых проживает 2,5 млрд человек, еще не сделано ни одной прививки от коронавируса.