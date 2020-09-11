Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве выросло до 4 968

Общее число пациентов, которые умерли из-за коронавируса, в Москве за сутки выросло на 12 и достигло 4 968. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

«В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в штабе.

Там напомнили, что при появлении первых симптомов ОРВИ стоит оставаться дома и что не нужно заниматься самолечением.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 269 777 случаев заражения, из них 698 за последние сутки. Выздоровели 227 530 человек. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 1 256.