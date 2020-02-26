Число умерших от коронавируса в Италии выросло до 12 человек

Число умерших из-за заражения коронавирусом в Италии выросло до 12, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 374 случая заражения, сообщил в среду в ходе пресс-конференции в Риме глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Борелли, который 31 января был назначен правительством комиссаром по осуществлению режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, отметил, что в общее число зараженных включены все умершие и выздоровевшие люди.

Ранее сообщалось об 11 смертельных случаях. Все они зафиксированы на севере Италии в областях Ломбардия и Венето. Все умершие были людьми пожилого возраста, некоторые их них страдали серьезными хроническими заболеваниями.