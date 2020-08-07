Число смертей от последствий коронавируса в мире превысило 700 тысяч

Во всём мире от последствий заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 702 642 человека, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки в мире было зафиксировано 6488 летальных случаев, связанных с COVID-19.

Наибольшее количество смертей зарегистрировано в США (156 050), Бразилии (95 819), Мексике (48 869), Великобритании (46 364) и Индии (40 699).

Ранее число случаев COVID-19 в мире превысило 18 млн.

По словам представителя ВОЗ Марии Ван Керхове, коронавирусом переболело менее 10% населения мира.