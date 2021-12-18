Минздрав ЮАР сообщил о снижении числа госпитализаций с коронавирусом, после того как «Омикрон»-штамм стал доминирующим в стране. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, по итогам второй недели новой волны COVID-19 были госпитализированы только 1,7% пациентов. При этом во времена доминирования «Дельты» показатель за такой же период достигал 19%.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что в стране проходит четвертая волна коронавирусной инфекции.

16 декабря главный санитарный врач Англии профессор Крис Уитти заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» быстро достигнет пика распространения, но и также быстро пойдет на спад. По его словам, распространение нового штамма коронавируса достигнет пика в ближайшее время, но удвоение темпов заражения скоро замедлится, подчеркнул он (iz.ru)