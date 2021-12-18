Минздрав ЮАР сообщил о снижении числа госпитализаций с коронавирусом, после того как «Омикрон»-штамм стал доминирующим в стране. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, по итогам второй недели новой волны COVID-19 были госпитализированы только 1,7% пациентов. При этом во времена доминирования «Дельты» показатель за такой же период достигал 19%.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что в стране проходит четвертая волна коронавирусной инфекции.

16 декабря главный санитарный врач Англии профессор Крис Уитти заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» быстро достигнет пика распространения, но и также быстро пойдет на спад. По его словам, распространение нового штамма коронавируса достигнет пика в ближайшее время, но удвоение темпов заражения скоро замедлится, подчеркнул он (iz.ru)

В тот же день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что организация обеспокоена скоростью распространения «Омикрона»: количество новых случаев заражения увеличивается каждые два-три дня. Если даже «Омикрон» окажется менее летален, он всё равно потрясет систему здравоохранения Великобритании, считает Набарро. По прогнозу представителя ВОЗ, ситуация может усугубиться за две недели или раньше (iz. ru)
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