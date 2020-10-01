Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 4,8 млн

Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в Бразилии достигло 4 810 935. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

По информации министерства, за последние сутки в Бразилии зафиксирован 33 413 новых случая заражения коронавирусом.

Кроме того, за минувшие 24 часа в стране был зарегистрирован 1 031 летальный исход от COVID-19. Всего скончались 143 952 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших и свыше 23 млн выздоровевших, более 1 млн пациентов умерли.