Число самоубийств в ВВС США достигло самого высокого уровня за 30 лет

Количество самоубийств в действующих частях Военно-воздушных сил США достигло в 2019 году самого высокого за последние 30 лет уровня — руки на себя наложили 84 военнослужащих. Об этом сообщило агентство Associated Press, в распоряжении которого оказалась соответствующая документация Пентагона с предварительными данными.

При этом в 2018 году было зафиксировано 60 случаев суицида, а в предыдущие пять лет количество самоубийств в ВВС колебалось от 60 до 64.

«Суицид является сложной национальной проблемой без легко определяемых решений, которым в полной мере уделяется внимание со стороны командования», — отметил генерал-лейтенант ВВС Брайан Келли, занимающийся делами личного состава.

В прошлом сентябре Пентагон проинформировал о том, что в 2018 году 325 военнослужащих из действующих частей покончили жизнь самоубийством. Для сравнения: в 2017 году совершили суицид 285 военнослужащих, в 2016 году — 280, в 2012 году — 319, в 2009 году — 310.(ТАСС)