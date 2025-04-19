В TƏBİB сообщили о 51 пострадавшем от пищевого отравления в доме торжеств в Баку, сообщает Report.

Как сообщалось ранее, 36 гостей торжества были госпитализированы после вызова скорой медицинской помощи: 25 человек в Клинический медцентр, 10 – в Сабунчинский медцентр и один– в Сабунчинскую детскую больницу.

«Еще 7 человек самостоятельно обратились в Клинический медицинский центр, а 8 человек — в Сабунчинский медицинский центр. Таким образом, число пострадавших достигает 51», — отметили в TƏBİB.

Напомним, в Баку в ходе свадебной церемонии в одном из домов торжеств произошло массовое отравление.