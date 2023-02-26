Число погибших в результате землетрясений на турецкой территории достигло 44 374. Об этом сообщило в воскресенье правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

«К настоящему времени произошло около 10 тыс. афтершоков. Поисково-спасательные операции завершены почти в 21 тыс. зданий. При этом погибли 44 374 человека. В настоящее время операции продолжают 8 182 сотрудника поисково-спасательных служб», — проинформировало ведомство.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. 20 февраля в провинции Хатай было зафиксировано два новых подземных толчка магнитудой 6,4 и 5,8.