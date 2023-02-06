Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что число жертв землетрясения на юго-востоке республики увеличилось до 1 651, пострадали 11 119 тыс. человек, передает ТАСС.

По его словам, также разрушено 3 471 здание.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясение на юго-востоке страны стало самым мощным с 1939 года.

*** 19:50

Число погибших и пострадавших в результате сильного землетрясения в Турции растет.

Вице-президент Турции Фуат Октай, который в настоящее время проводит брифинг, сообщил, что число погибших в результате землетрясения достигло 1541 человека.

***19:15

Число погибших в результате мощных землетрясений на юго-востоке Турции возросло в понедельник до 1 498.

Об этом в эфире турецкого телевидения сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер.

«После двух землетрясений известно о разрушении 2 824 зданий. 1 121 человек числится погибшим. Ранения получили 7 634 наших граждан», — сказал он.

Он также добавил, что с момента регистрации минувшей ночью первого землетрясения магнитудой 7,7 в регионе произошло еще 105 повторных подземных толчков.